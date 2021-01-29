В Роспотребнадзоре отреагировали на арест сотрудников за взятку

https://static.news.ru/photo/6deeaf0e-6359-11eb-abd9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-служба Роспотребнадзора назвала арест двух сотрудников московского управления ведомства результатом работы по профилактике коррупции. Её совместно провели силовики и представители Роспотребнадзора.
Результат этой работы — сегодняшнее решение Савёловского суда. Работа в указанном направлении будет продолжена, — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено заместителю главного санврача по САО Москвы Виктории Зотовой и руководителю группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станиславу Томилову.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Савёловский суд Москвы принял решение об аресте Зотовой и Томилова. Судья также арестовал предполагаемого взяткодателя, главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина. Они будут находиться под стражей два месяца и выйдут 29 марта.