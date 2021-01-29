В Роспотребнадзоре отреагировали на арест сотрудников за взятку

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Выраженная интоксикация и температурная реакция при коронавирусе могут быть больше, чем при гриппе. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

По её словам, особенностью течения гриппа от коронавируса является и то, что COVID-19, как правило, не поражается горло. Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится...