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В Роспотребнадзоре отреагировали на арест сотрудников за взятку

03:12, 31 января 2021 39
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Роспотребнадзора назвала арест двух сотрудников московского управления ведомства результатом работы по профилактике коррупции. Её совместно провели силовики и представители Роспотребнадзора.

Результат этой работы — сегодняшнее решение Савёловского суда. Работа в указанном направлении будет продолжена, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено заместителю главного санврача по САО Москвы Виктории Зотовой и руководителю группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станиславу Томилову.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Савёловский суд Москвы принял решение об аресте Зотовой и Томилова. Судья также арестовал предполагаемого взяткодателя, главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина. Они будут находиться под стражей два месяца и выйдут 29 марта.

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