Роспотребнадзор опроверг слухи о третьей волне COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/88283bba-a80a-11eb-883a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России наблюдается прирост заражений, но речь о третьей волне коронавируса пока не идёт. Об этом завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Действительно, есть подъём, но это не волна, а такой вот плавный подъёмчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, — пояснил он.

Эксперт отметил, что привившихся и переболевших COVID-19 ещё недостаточно для образования иммунной прослойки, способной остановить новый подъём заболевания. В связи с этим противоэпидемические меры смягчать нельзя. Он выразил надежду на то, что сокращению числа заражений будет способствовать «майское разобщение людей».

Специалист также указал на то, что прирост заболеваемости обусловлен пренебрежением россиян средствами индивидуальной защиты и малыми темпами вакцинации.

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на неофициальную правительственную статистику и двух неназванных чиновников, сообщило о начале третьей волны COVID-19 в России. Авторы публикации отметили, что из-за оптимистичной оценки Кремлём эпидемиологической ситуации россияне не боятся инфекции и не хотят прививаться от неё.