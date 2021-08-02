В Роспотребнадзоре описали симптомы заражения штаммом «дельта»

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов описал симптомы заражения штаммом COVID-19 «дельта». Специалист отметил, что для этого вируса менее характерен такой признак, как потеря обоняния, передаёт «Интерфакс».

В начале пандемии все очень обращали внимание на потерю обоняния и вкуса, теперь чаще бывает кашель, боль в горле, течение из носа, что было совершенно нехарактерно для «старого» коронавируса, — пояснил эксперт.

Он также уточнил, что штамм стал более заразным и похожим на ОРВИ. В связи с этим происходит более бурное течение болезни. Так, в случае с «уханьским» вариантом вируса процесс заражения развивался «достаточно долго» — в течение 10-11 дней.

Сейчас так же как классические гриппозные пневмонии, всё происходит быстро. То есть пациенту может стать хуже буквально за два-три-четыре дня, и это большая проблема, — подчеркнул Семёнов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что штамм «дельта» активнее других вариантов коронавируса поражает молодых людей. Это, в свою очередь, привело к «омоложению» не только самой болезни, но и так называемого постковидного синдрома.