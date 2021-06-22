В Роспотребнадзоре оценили влияние жары на коронавирус

При жаркой погоде и активном солнечном излучении коронавирус быстро разрушается на поверхностях, но такой фактор сейчас не играет большой роли, так как COVID-19 в первую очередь распространяется воздушно-капельным путём. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемилогии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, о влиянии жары на распространение заболевания следует говорить очень осторожно.

Ещё год назад многие исследователи были уверены, что коронавирус станет сезонным возбудителем, как и другие возбудители ОРВИ. Но, похоже, эти прогнозы не сбылись. Жара не вносит решающего вклада — достаточно посмотреть на чрезвычайную вспышку заболеваемости в Индии, где температура далеко за +30 градусов, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что благодаря летнему зною люди меньше находятся в помещениях и выходят на открытый воздух, что помогает немного снизить распространение COVID-19. Однако основную роль в защите от заболевания как в жару, так и в холод, играют привычные меры защиты: социальная дистанция, ношение масок, ограничение социальной активности и обработка рук.

Следует признать, что жаркое лето и яркое солнце не уберегают от распространения коронавирусной инфекции. В конечном счёте, всё зависит не от капризов погоды, а от поведения человека. А лучшим способом защититься от COVID-19 является вакцинация, — заключил он.

Накануне заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Прирост новых случаев увеличился почти на 100%.

При этом Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в городе из-за аномальной жары.