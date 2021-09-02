В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна в России

В настоящее время России не грозит локдаун из-за коронавируса, а для отмены существующих ограничений необходимо прививаться. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА Новости.

РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит, — отметила она.

Темпы вакцинации от COVID Попова оценила как достаточно неплохие. Однако она считает, что их нужно ещё ускорить, чтобы подъём заболеваемости осенью не стал критичным. По её словам, в тех регионах, где охват вакцинацией населения высокий, заболеваемость не растёт и сокращается количество летальных исходов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус на спад не пойдёт и примерно дважды в год всплески заболеваемости будут повторяться. По его прогнозу, очередного пика следует ожидать через три-четыре недели. Он добавил, что новой вспышки избежать вряд ли удастся, поскольку численность привитого населения в России по-прежнему недостаточна для того, чтобы контролировать эпидситуацию.