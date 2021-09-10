В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID на курортах

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса на отечественных курортах. По её мнению, количество заразившихся среди отдыхающих достаточно высоко. Её слова приводит ТАСС.

Достаточно много, к сожалению, — сказала глава ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Попова также отметила, что необходимо стимулировать россиян прививаться от коронавируса. Она призвала найти «такие слова и такие подходы», чтобы люди прививались, не обращая внимания на «информационный мусор» о вакцинации.

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки выявлен 18 981 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились свыше 7,1 млн человек. Из них более 6,3 млн выздоровели и около 192 тысяч скончались.

Ранее Попова заявила, что коронавирус останется надолго, поскольку появляются новые штаммы. Часть из них ещё не изучена специалистами.

Глава ведомства также отметила, что время для отмены масочного режима ещё не пришло. По её словам, даже с учётом хороших темпов вакцинации этот способ поможет предотвратить рост заболеваемости.