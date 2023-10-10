В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в России Роспотребнадзор: ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 3,5% за прошедшую неделю, ситуация с распространением инфекции стабилизируется, сообщил Роспотребнадзор. По данным организации, которые приводит ТАСС, за это время выявили 16 048 случаев заболевания.

В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса COVID-19. По итогам 40-й недели 2023 года в России всего зарегистрировано 16 048 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 11 [случаев] на 100 тысяч населения, что на 3,5% ниже, чем на прошлой неделе, — говорится в сообщении.

При этом федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отметил, что за прошедшую неделю в России на 4,4% выросло число госпитализаций. Увеличение зафиксировано в 39 российских субъектах.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что после пандемии коронавируса в России увеличилось количество людей с психическими расстройствами. По его словам, они возникали не только из-за переживаний и страхов людей по поводу новой болезни, но и становились прямыми последствиями COVID-19.

Он уточнил, что коронавирус поражает мозг и разрушает нервную систему. Среди ключевых симптомов, возникающих после болезни, Шуров выделил депрессию, полное отсутствие сил независимо от количества отдыха, невозможность вернуться к рабочим функциям, болевые синдромы, нарушение работы рецепторов.