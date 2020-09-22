В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок в борьбе с ОРВИ

https://static.news.ru/photo/f7c0f610-fd6a-11ea-a942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение медицинской маски при контакте с больными снижает риск заражения ОРВИ в 1,8 раза. Такие данные были получены Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора в рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период».

Исследование также показало, что использование перчаток снижает риск заражения ОРВИ в 1,3 раза.

Чтобы маска была эффективной, необходимо соблюдать правила её использования. Так, маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, а при снятии стараться не касаться её поверхностей. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует утилизировать, желательно в пакете. При уходе за больным после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять, — рассказали в ведомстве.

Ранее директор Института имени Марциновского Александр Лукашёв удивлён небольшому росту заболеваемости COVID-19 в России. Специалисты ожидали значительного увеличения случаев коронавируса из-за начала учебного года и возвращения людей из отпусков. Учёный отметил, что в России, по его мнению, «достаточно слабо соблюдаются противоэпидемические мероприятия». В частности, говорит эксперт, «в общественных местах очень мало людей в масках». Лукашёв также добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать, когда начнётся спад заболеваемости в стране, писал NEWS.ru.