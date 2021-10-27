В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок для защиты от инфекций

Медицинские маски являются эффективным средством защиты от вирусов и позволяют остановить их распространение в обществе, заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина. В беседе с РИА Новости она отметила, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании маски снижается в полтора раза.

Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе. И поэтому необходимо использовать вот это простое средство противоэпидемической защиты во время подъёма заболеваемости COVID-19 и вообще респираторными инфекциями, — цитирует её агентство.

По её словам, исследования, проведённые ведомством, показывают, что вероятность инфицирования респираторными инфекциями снижается на 50%, если человек использует медицинскую маску. При этом они обеспечивают снижение вероятности заражения на 34% от COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность масок в период пандемии коронавируса. По его словам, маски изначально объявили спасительным средством, поскольку тогда ни лекарств, ни вакцин от коронавируса не было. Однако сейчас, по мнению медика, эта мера не помогает снизить темпы прироста заболевших.