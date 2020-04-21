В Роспотребнадзоре объяснили распространение коронавируса среди молодёжи

https://static.news.ru/photo/11cff5e8-840c-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов прокомментировал рост заболевших COVID-19 среди молодых людей. По его словам, они соблюдают режим самоизоляции хуже пожилых.

Он отметил, что в Италии власти не успели принять необходимые меры, в связи с чем умирали люди из группы риска, передаёт «Российская газета».

Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это скорее следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодёжь, — подчеркнул он.

При этом в любой стране люди в возрасте переносят коронавирус тяжелее других, добавил эксперт.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в мире приблизилось к 2,5 миллиона человек. Погибли более 171 тысяч человек — в основном, жители США, Италии, Испании и Франции.