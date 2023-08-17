В Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя собирать покусанные грибы В Роспотребнадзоре рассказали об опасности покусанных грибов из-за туляремии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор и употребление в пищу грибов и ягод со следами укусов диких животных может привести к заболеванию туляремией, сообщают СМИ со ссылкой на информацию Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Как рассказали в ведомстве, возбудитель инфекции — бактерия Franci­sella tularensis — передается человеку при контакте с больным животным или через укус кровососущих насекомых. Также опасная бактерия может попасть в человеческий организм при употреблении пищи, зараженной больными грызунами.

Обращайте внимание на то, какие в лесу собираете ягоды или грибы. Если видите, что они, так сказать, погрызены или рядом лежит помет, лучше пройдите мимо, — посоветовали в управлении Роспотребнадзора.

Там также уточнили, что в природе туляремией болеют грызуны — мыши, водяные крысы, ондатры, бобры и хомяки, а также свыше 80 видов диких зверей. При этом от человека к человеку болезнь не передается. Симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов. Инкубационный период в большинстве случаев составляет 3–7 дней, заболевание длится 1–3 недели и часто сопровождается рецидивами.

Наиболее действенной и долгосрочной мерой профилактики туляремии является вакцинация, отмечает издание. К неспецифическим методам борьбы с инфекцией относится борьба с грызунами и насекомыми-кровососами. В управлении Роспотребнадзора напомнили также о необходимости хранить мусор и пищевые отходы в недоступных для грызунов местах, например мусоросборниках с плотно прилегающими к ним крышками, а продукты питания и воду держать в закрытых емкостях.

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