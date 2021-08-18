В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие лекарства от COVID

Разработка лекарств от коронавируса началась не сразу, поскольку предполагалось, что COVID-19 — сезонная инфекция. Работа в этом направлении ведётся, но она займёт больше времени, чем создание вакцин. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся, — пояснил он.

Эксперт добавил, что существуют и другие инфекции, против которых есть вакцины, но нет лекарств. В качестве примера он привёл бешенство и корь.

Горелов также подчеркнул, что профилактика заболевания лучше, чем его лечение.

Ранее сообщалось, что учёные из американского Института Скриппса предложили лечить коронавирус средством от глистов. По их словам, вещества подобного рода (салициланилиды) препаратов могут мешать коронавирусу проникать в человеческие клетки и бороться с цитокиновым штормом. При этом эффективность средства не зависит от штамма COVID-19.

Доктор медицинских наук Василий Власов, комментируя заявление американских учёных, отметил, что противовирусную активность лекарств от паразитов исключать нельзя, но она крайне мала.