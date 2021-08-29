В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбирать пармезан

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова объяснила, как правильно выбрать качественный пармезан. Её рекомендации опубликованы на сайте здоровое-питание.рф.

По словам Головковой, в состав хорошего пармезана должны входить только коровье молоко, соль и молокосвёртывающий сычужный фермент, а вот растительных жиров там быть не должно.

При выборе сыра в первую очередь следует обратить внимание на его упаковку: на ней обязательно должна содержаться информация о о наименовании продукции, её составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, пищевой ценности и производителе. Помимо этого, должен быть указан срок годности товара и условия его хранения.

Сама головка должна быть плотной, молочного цвета с золотистой корочкой, толщиной 5-6 мм. У настоящего пармезана нет дырок, а сам сыр легко крошится: понять это можно при покупке молочного продукта на развес, так как при попытке отрезать от головки кусок хороший пармезан должен немного рассыпаться.

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