В Роспотребнадзоре объяснили, как обращаться с разбитым градусником Роспотребнадзор: ртуть из разбитого градусника нужно собрать в банку с водой

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Ртуть из разбитого градусника является опасной для здоровья человека, ее необходимо как можно быстрее собрать в банку с водой, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Калининградской области. В ведомстве уточнили, что первым делом нужно закрыть дверь в помещение, где разбился термометр.

Как пишет издание, в Роспотребнадзоре посоветовали перед уборкой помещения надеть медицинскую маску, так как вдыхание паров ртути опасно для здоровья. Ни в коем случае нельзя собирать выпавшие шарики ртути с помощью пылесоса или веника. Нужно надеть резиновые перчатки и собрать ртуть в стеклянную банку с водой, закрыв ее крышкой. После этого следует протереть влажной тряпкой место падения градусника.

Собранную ртуть нельзя выбрасывать в канализацию и мусоропровод, уточнили в Роспотребнадзоре. Собранный металл следует отнести в пункт утилизации.

В декабре прошлого года, на хуторе Шуруповский Волгоградской области двухлетний ребенок во время измерения температуры тела раскусил градусник. Мальчика госпитализировали во Фроловскую районную больницу с диагнозом «отравление парами ртути» в состоянии средней тяжести. Врачи спасли юного пациента.