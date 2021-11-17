В Роспотребнадзоре объяснили, что QR-коды не ущемляют права человека

Введение QR-кодов не ущемляет права человека, заявила главный санитарный врач России Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Цифровые пропуска вводят в тех местах, которые граждане посещают не по жизненной необходимости, а из-за невозможности проконтролировать соблюдение масочного режима, приводит её слова «Интерфакс».

Хочу обратить внимание, что QR-коды вводятся только для тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости — никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Как уточнила Попова, QR-коды вводятся в местах невозможно проконтролировать соблюдение масочного режима и степень контактов. По её словам, уже 77 российских регионов работают по этой системе пропусков.

Ранее Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе впервые за два месяца наблюдалось снижение заболеваемости. Это продемонстрировали 10 регионов России. В частности, в Москве число заболевших уменьшилось почти на 23%.

Глава Роспотребнадзора надеется, что ситуация с коронавирусом в стране будет стабилизироваться. Она добавила, что теперь все пациенты с ОРВИ будут обязаны обследоваться на COVID-19.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о введении в России до 1 февраля следующего года «переходного периода» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о новых правилах поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.