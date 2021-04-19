В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в РФ нестабильной

https://static.news.ru/photo/a013837e-a17a-11eb-bf44-96000091f725_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. По её словам, она «ещё недостаточно стабильная».

Хотя в стране идёт массовая вакцинация, уровень заболеваемости в последний месяц значительно не снижается. Он держится в пределах 8–9 тысяч за сутки и не превышает 10 тысяч с 14 марта, сообщает РИА Новости.

На протяжении месяца уровень заболеваемости действительно пока существенно не снижается, несмотря на начавшуюся массовую вакцинацию, цифры находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация ещё недостаточно стабильная, — подчеркнула эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых от коронавируса россиян эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6%. Об этом сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Как отмечается, эти данные выше, чем опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).