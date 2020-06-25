В Роспотребнадзоре назвали процесс голосования безопасным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизация эпидемического процесса даёт провести голосование по Конституции.
Как
[Это] явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о безусловной возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим, — цитирует её агентство.
Она также добавила, что рекомендации ведомства совместно с ЦИК по проведению общероссийского голосования исполняются в полном объёме. По её словам, анализ первого дня голосования показал, что сегодня нарушений строгих санитарно-эпидемиологических требований не выявлено нигде.
Попова также сообщила, что коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, в России составляет меньше 0,9. Это значит, что все регионы могут переходить к смягчению ограничительных мер из-за COVID-19.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95. В Москве этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, составил 0,91. В среднем по стране коэффициент не превышает единицу уже 10 дней подряд, а в столице — около трёх недель.
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