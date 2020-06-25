В Роспотребнадзоре назвали процесс голосования безопасным

https://static.news.ru/photo/d525069c-b6d8-11ea-b0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизация эпидемического процесса даёт провести голосование по Конституции.

Как сообщает ТАСС, по словам Поповой, процесс голосования на избирательных участках абсолютно безопасен для граждан. Она отметила, что если в середине марта среднесуточный темп прироста составлял около 30% за семь дней, 10 мая он составлял порядка 7%, то сегодня он составляет 1,3%.

[Это] явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о безусловной возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим, — цитирует её агентство.

Она также добавила, что рекомендации ведомства совместно с ЦИК по проведению общероссийского голосования исполняются в полном объёме. По её словам, анализ первого дня голосования показал, что сегодня нарушений строгих санитарно-эпидемиологических требований не выявлено нигде.

Попова также сообщила, что коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, в России составляет меньше 0,9. Это значит, что все регионы могут переходить к смягчению ограничительных мер из-за COVID-19.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95. В Москве этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, составил 0,91. В среднем по стране коэффициент не превышает единицу уже 10 дней подряд, а в столице — около трёх недель.