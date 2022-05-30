В Роспотребнадзоре назвали признаки опасных для купания водоемов

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не стоит купаться в водоемах, где водятся гуси, утки и чайки, так как эти птицы сбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать у людей кожную реакцию или аллергический дерматит, рассказали в Роспотребнадзоре. Также не рекомендуется находиться в озере или реке, рядом с которыми есть сельскохозяйственные земли или свалка, сообщают «Вести Подмосковья».

Сигналом об опасности водоема могут быть утки, гуси и чайки. Водоплавающие птицы сбрасывают в воду личинки, которые вызывают у людей кожные реакции и дальнейший аллергический дерматит. Если рядом с озером или рекой есть сельскохозяйственные земли или свалка, то вместе с дождевыми стоками в водоем порой попадают яйца аскарид, тениид и эхинококка, цисты лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и иные опасные паразиты, — предупредили в Роспотребнадзоре.

При этом если рядом с водоемом расположена дорога или завод, то вместе с ливневыми потоками в воду могут попасть загрязнения тяжелыми металлами с токсическим действием. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что опасной для купания может быть не только стоячая вода, но и проточная. В ведомстве призвали обращать внимание на предостерегающие знаки и не доверять исключительно визуальной оценке безопасности воды.

Ранее гинеколог Оксана Ардинцева заявила, что купание в море или речке в нетрезвом виде чревато неблагоприятными последствиями, в том числе серьёзным переохлаждением. По словам эксперта, даже после небольшого количества алкоголя пять минут, проведённые в воде, могут привести к переохлаждению внутренних органов.