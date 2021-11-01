В Роспотребнадзоре назвали долю заболевших россиян после вакцинации
Александр Чеков
Александр Чеков
14:04, 01 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%. При этом пациенты, привитые против коронавирусной инфекции, практически не попадают в больницы с тяжёлым течением заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершённой вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше.<...> Сегодня абсолютно точно тяжёлых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно, — цитирует её телеканал.
Попова добавила, что вакцинация защищает от тяжёлого течения и печального исхода.
Это надо понимать, это надо знать, — резюмировала она.
Ранее Попова заявила, что во всех федеральных округах РФ наблюдается рост заболеваемости COVID-19 от 8% до 15%. При этом в 32 регионах заболеваемость растёт быстрее, чем в целом по стране. По словам главы Роспотребнадзора, больше всего заражений фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.