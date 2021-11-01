В Роспотребнадзоре назвали долю заболевших россиян после вакцинации

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На фоне роста смертности из-за COVID-19 российские предприниматели стали активнее интересоваться похоронным бизнесом. С 2019 года число запросов на строительство крематориев выросло в несколько раз. Инвесторов привлекает низкая обеспеченность России такими объектами и растущее число кремаций. Однако они сталкиваются с административными и санитарными сложностями при согласовании строительства, пишет «Коммерсант».

Как рассказал президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев, сейчас в проработке организации находится около 20 проектов крематориев, тогда как в 2019 году их было менее пяти. Нынешняя пандемия показала полную неготовность...