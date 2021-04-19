В Роспотребнадзоре назвали число россиян с иммунитетом к COVID-19

https://static.news.ru/photo/d4a866a6-a0fb-11eb-a15f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование уровня популяционного иммунитета к коронавирусу в России демонстрирует увеличение количества людей с антителами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, если в декабре 2020 года иммунитетом обладали от 21,2% до 74,8% обследованных добровольцев, то в марте текущего года — от 25% до 87,1%.

Дети в возрасте от 1 до 17 лет на большинстве обследованных территорий имеют более высокую серопревалентность к SARS-COV-2, чем взрослые, — добавила она в ходе общего собрания отделения медицинских наук Российской академии наук.

Ранее замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что в России продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. По его словам, уже почти 4 млн человек сделали прививку двумя компонентами вакцины «Спутник V». Логунов подчеркнул, что произведено в общей сложности около 20 млн доз вакцины, из них выпущено в гражданский оборот 16 млн.