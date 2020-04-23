В Роспотребнадзоре назвали число очагов COVID-19 в России

Специалисты Роспотребнадзора выявили в России 355 очагов коронавирусной инфекции.
Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала на заседании президиума совета при кабмине по борьбе с распространением COVID-19,
Глава Роспотребнадзора оценила развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в стране как в целом позитивное.
В России на 24 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли 615 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 36 892.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 1,3 тысячи больных с коронавирусом в РФ находятся в тяжёлом состоянии, писал NEWS.ru.
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