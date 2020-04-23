В Роспотребнадзоре назвали число очагов COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/391d93c2-8622-11ea-9cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН«Москва»

Специалисты Роспотребнадзора выявили в России 355 очагов коронавирусной инфекции.

Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала на заседании президиума совета при кабмине по борьбе с распространением COVID-19, передаёт ТАСС. Попова также отметила, что за неделю доля бессимптомных носителей коронавируса в РФ выросла до 52%.

Глава Роспотребнадзора оценила развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в стране как в целом позитивное.

В России на 24 апреля общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли 615 человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 36 892.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 1,3 тысячи больных с коронавирусом в РФ находятся в тяжёлом состоянии, писал NEWS.ru.