В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли вернуть деньги за подарочную карту Роспотребнадзор: для возврата денег за подарочную карту нужно написать претензию

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Чтобы вернуть деньги за подарочную карту, нужно направить магазину письменную претензию с соответствующим требованием, напомнили в управлении Роспотребнадзора по Новгородской области. В ведомстве уточнили, что мотивировать отказ от сделки можно отсутствием подходящего товара или услуги, пишет «МК в Новгороде».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в такой ситуации продавец обязан вернуть деньги. В статье закона «О защите прав потребителей» говорится, что договор купли-продажи не считается заключенным, пока покупатель не получил товар или услугу. Согласно Гражданскому кодексу РФ, потребитель также имеет право потребовать возврат внесенного аванса за подарочную карту.

Если у сертификата истек срок действия, то покупатель вправе отказаться от него. Невозврат денег со стороны компании в такой ситуации может считаться неосновательным обогащением. Вернуть подарочную карту может как тот, кто ее приобрел, так и тот, кому ее вручили. Деньги на счет должны быть перечислены в течение 10 дней после написания заявления.

Экономист Михаил Беляев ранее посоветовал связаться с получателем в случае ошибочного перевода денег на чужой счет. По его словам, для этого можно перевести незначительную сумму — один-два рубля — на этот же счет и прикрепить сообщение с разъяснением ситуации.