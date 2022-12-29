В Роспотребнадзоре дали советы по найму Деда Мороза В Роспотребнадзоре посоветовали перед заказом аниматоров для Нового года изучить их стоимость

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Чтобы правильно заказать аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки, важно внимательно изучить рынок и узнать разброс цен на данную услугу, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве порекомендовали заключать договор с артистами в письменной форме в двух экземплярах. Также эксперты пояснили, что профессиональный аниматор должен не только быть хорошим актером, но и обладать знаниями по педагогике, психологии и игротехнике.

Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль и остается в образе до тех пор, пока длится праздник и находится в зоне видимости детей <...> Профессиональный аниматор обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что перед заключением договора о найме аниматора следует уточнить итоговую цену за его услуги и длительность программы. Также следует узнать, будет ли артист использовать реквизит, специфическое оборудование или пиротехнику. В Роспотребнадзоре также посоветовали спросить, возможно ли отказаться от услуг аниматора заранее без потери денег.

Директор по продажам московского агентства по организации детских праздников Анастасия Мухина ранее сообщила, что цены на заказ детского новогоднего праздника с участием Деда Мороза и Снегурочки в среднем выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, и чем ближе к Новому году тем выше стоимость услуг. По ее словам, после 25 декабря до 1 января средняя цена за час, что является одной из самой популярной услугой, составит 15 тысяч рублей. Еще одним частым заказом является приглашение сказочных персонажей на оленьей упряжке в новогоднюю ночь.