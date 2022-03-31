В Роспотребнадзоре дали советы по детоксикации организма

В процессе детоксикации крайне важно правильно питаться, причём голодание не поможет очистить организм, так как вредные вещества из пустого желудка всасываются быстрее, рассказала эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова. По её словам, о необходимости детоксикации говорят такие симптомы, как высыпания на коже, дискомфорт в работе органов ЖКТ, усталость, слабость и головные боли, сообщает «РИАМО».

Чтобы не оказывать раздражающее воздействие на желудок и избежать усиления секреции соляной кислоты, необходимо свести к минимуму употребление алкоголя, газированных напитков, жареной, маринованной, солёной пищи, консервов, пряностей и маринадов, — пишет издание.

Она отметила, что наиболее полезным эффектом в данной ситуации будут обладать овсяная и рисовая каши. Антипова порекомендовала россиянам добавить в свой рацион зелень, отруби и продукты с содержанием бета-каротина, клетчатки, цинка. Насытиться полезными микроэлементами, по её словам, также помогут черника, тёмный виноград и грецкие орехи.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что клюква, чёрная смородина, облепиха и брусника являются «суперъягодами», которые очень полезны для организма. Она также перечислила «суперовощи», ими стали тыква и морковь.