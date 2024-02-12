В Роспотребнадзоре дали советы, как обезопасить себя от сибирской язвы Роспотребнадзор: избегание контактов с животными защитит от сибирской язвы

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Чтобы обезопасить себя от сибирской язвы, следует избегать контактов с дикими животными, предупредили в Роспотребнадзоре по Красноярску. В ведомстве уточнили, что тем, кто содержит крупный рогатый скот и лошадей, необходимо вакцинировать животных, пишет «МК в Красноярске».

Как отметили в Роспотребнадзоре, при уборке помещений скота и при работе со шкурами, шерстью и пухом нужно надевать перчатки и маски. Если возникает подозрение, что животное нездорово, стоит незамедлительно обратиться к ветеринару. Без ветеринарного освидетельствования нельзя допускать убой скота. Кроме того, не рекомендуется покупать мясо у частных продавцов, которые торгуют незаконно.

Сибирская язва представляет собой инфекцию, которая поражает кожный покров, образуя черные пятна. Свое название заболевание получило из-за того, что распространялось в основном в Сибири. Источником инфекции являются сельские животные. Болезнь не может передаваться от одного человека к другому.

Стихийный скотомогильник ранее обнаружили неподалеку от села Малая Минуса Красноярского края. Фермеры утверждают, что трупы хотели сжечь, но по какой-то причине оставили гнить. Местные жители опасаются, что трупный яд может отравить землю, воду и привлечь хищников.