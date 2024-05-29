В Роспотребнадзоре дали инструкцию при потере багажа в аэропорту Роспотребнадзор: на поиск багажа отводится 21 день

Потеряв багаж в аэропорту, стоит обратиться к сотрудникам воздушной гавани и написать заявление об утере вещей, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора. По их словам, на поиск багажа отводится 21 день.

Сотрудники ведомства напомнили, что в большинстве аэропортов есть специальные стойки или зоны для потерянных вещей. Если пассажир не нашел багаж, то ему стоит писать заявление о неполученных вещах и передавать его перевозчику. Если вещи не найдут в установленный срок, то пассажир может потребовать возмещение нанесенного ущерба. Если же багаж нашли, то его доставят домой к владельцу бесплатно.

Помимо этого, можно обратиться за помощью к сотрудникам полиции, находящимся в аэропорту, и написать заявление о краже. Вещи также можно поискать на багажных лентах и на других стойках. Представители Роспотребнадзора призвали помнить, что даже при такой неприятной ситуации важно сохранять спокойствие и действовать согласно инструкции.

Сотрудники таможенной службы в московском аэропорту Внуково ранее не пустили на рейс в Турцию гражданку РФ. Поводом для таких действий стала ошибка в фамилии в системе миграционного учета. При этом, туристическая компания, которая занималась подготовкой документов, отказалась возвращать деньги за испорченный отдых.