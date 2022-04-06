В Роспотребнадзор начали жаловаться на заниженные ценники в магазинах

Покупатели начали массово жаловаться в Роспотребнадзор на действия магазинов, которые завлекают покупателей заведомо заниженной ценой, а настоящую стоимость товара они узнают уже во время покупки. Как пишут «Известия», количество жалоб на такую практику в последнее время значительно выросло на фоне сложной экономической ситуации.
Так, в одном из магазинов покупательнице
Эксперты указывают, что ценник является публичной офертой и продавец обязан продать товар по заявленной в нём стоимости. По их словам, покупатель действительно может потребовать продать ему товар по указанной цене, обратиться к администратору и даже написать заявление в полицию, но не делает этого, чем и пользуются продавцы.
Многие не хотят связываться с магазинами в этом вопросе просто потому, что не желают тратить время на споры или вовсе не знают свои права. На мой взгляд, это неправильно, — заявил юрист Михаил Прядко.
Ранее сообщалось, что привлечь к реальной ответственности предпринимателей можно только в двух случаях: если цены повышает монополист или несколько предпринимателей, сговорившись друг с другом. Штрафы за подобные нарушения составляют до двукратного размера излишне полученной выручки за весь период нарушения. За сговор нескольких предпринимателей с целью повышения цен их оштрафуют на сумму от 0,03% до 0,15% от размера выручки, но не менее 100 тысяч рублей.