В Роспотребнадзор начали жаловаться на заниженные ценники в магазинах

Покупатели начали массово жаловаться в Роспотребнадзор на действия магазинов, которые завлекают покупателей заведомо заниженной ценой, а настоящую стоимость товара они узнают уже во время покупки. Как пишут «Известия», количество жалоб на такую практику в последнее время значительно выросло на фоне сложной экономической ситуации.

Так, в одном из магазинов покупательнице пришлось заплатить за бутылку вина 1200 рублей вместо 800 рублей, указанных на ценнике. Посетительнице другого торгового центра, решившей купить выпрямитель для волос, предложили заплатить 1990 рублей вместо 1300. Когда покупательница потребовала продать ей товар по ценнику, кассир предложил решать вопрос с администратором, однако посетительница на это не пошла. Некоторые магазины также заявляют о неактуальности ценников и предлагают обращаться за уточнениями к консультантам, предлагающим товар по более высоким ценам, что также является незаконным.

Эксперты указывают, что ценник является публичной офертой и продавец обязан продать товар по заявленной в нём стоимости. По их словам, покупатель действительно может потребовать продать ему товар по указанной цене, обратиться к администратору и даже написать заявление в полицию, но не делает этого, чем и пользуются продавцы.

Многие не хотят связываться с магазинами в этом вопросе просто потому, что не желают тратить время на споры или вовсе не знают свои права. На мой взгляд, это неправильно, — заявил юрист Михаил Прядко.

Ранее сообщалось, что привлечь к реальной ответственности предпринимателей можно только в двух случаях: если цены повышает монополист или несколько предпринимателей, сговорившись друг с другом. Штрафы за подобные нарушения составляют до двукратного размера излишне полученной выручки за весь период нарушения. За сговор нескольких предпринимателей с целью повышения цен их оштрафуют на сумму от 0,03% до 0,15% от размера выручки, но не менее 100 тысяч рублей.