В Рособрнадзоре рассказали, в чем ограничат школьников на ОГЭ по математике Рособрнадзор: на ОГЭ-2024 по математике будут запрещены калькуляторы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из правил основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году исключили возможность использовать калькулятор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. При этом школьники смогут пользоваться другими вспомогательными средствами.

По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет, — говорится в сообщении.

На экзамене по математике школьники смогут использовать линейку для построения чертежей и рисунков, а также справочные материалы, содержащие основные формулы курса по предмету.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и присоединения к России новых регионов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) со временем будет увеличиваться. При этом он заверил, что в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не станут, его содержание утверждено до 1 сентября 2023 года.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ в России было большой ошибкой. По его словам, это решение привело к разрушению традиционной системы образования. С этим явлением Толстой также связал широкое распространение ненормативной лексики среди российских школьников.