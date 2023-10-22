В Рособрнадзоре рассказали о будущем модели поступления в 10-й класс Рособрнадзор: модель поступления в 10-й класс пока не изменится

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Модель поступления в 10-й класс или в колледж после 9-го класса пока не изменится, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Там отметили, что высказывание главы ведомства Анзора Музаева об устаревшей модели является его личным мнением.

Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать, — говорится в сообщении.

Ранее Музаев, выступая на всероссийской встрече с родителями 18 октября, заявил, что модели перехода в 10-й класс, а также поступления в колледжи в ближайшем будущем будут меняться. По его словам, они не соответствуют современным требованиям. При этом отказываться от проведения основного государственного экзамена после девятого класса в России не собираются.

В свою очередь преподаватель русского языка, член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что российским школам необходимо «дать передохнуть» от постоянных разнообразных нововведений.

Он призвал власти отложить на несколько лет новые реформы в системе среднего образования. Луховицкий добавил, что в системе среднего образования остро стоят другие проблемы — такие как нехватка учителей и снижение престижа этой профессии.