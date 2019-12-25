https://static.news.ru/photo/8058e174-2722-11ea-9854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

На данный момент инициатива по введению обязательного ЕГЭ по истории не упоминается ни в одном из нормативных документов. Об этом журналистам сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, ему о соответствующей идее ничего не известно. Документов, предусматривающих введение обязательного ЕГЭ по истории, в настоящее время нет.

Кравцов также объяснил смысл перевода предмета в разряд обязательных. Он заключается в том, чтобы выпускники лучше изучали ту или иную дисциплину, более тщательно готовясь к сдаче экзамена.

Эта цель может быть достигнута и другим способом. Обязательная проверка знаний по истории может проводиться не только в формате ЕГЭ, но и, например, в форме всероссийских проверочных работ, — приводит «Интерфакс» слова Кравцова.

О возможном включении экзамена по истории в когорту обязательных в 2018 году говорила глава российского Министерства просвещения Ольга Васильева. Она уточняла, что реализация инициативы возможна, однако окончательного решения по данному вопросу ещё не принято.

Ранее NEWS.ru писал, что Рособрнадзор с помощью нейросетей будет выявлять нарушения во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).