В Рособрнадзоре предсказали реакцию школьников в случае отмены ЕГЭ Глава Рособрнадзора Музаев: школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Учащиеся школ никогда не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционной системы аттестации, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. По его словам, они понимают, что в этом случае число экзаменов увеличится для них в несколько раз.

Я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом. Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это был экзамен. И как минимум три экзамена надо было сдавать в университет или институт, в который ты хочешь поступить, — сказал Музаев.

Законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов был внесен в Государственную думу парламентариями от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» в июне этого года. Его планируется рассмотреть в октябре.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что в ЕГЭ нужно внести некоторые изменения. По его словам, нужно сделать так, чтобы в зачет шел лучший результат из всех попыток сдачи экзамена. Преподаватель отметил, что так ребенку будет не страшно пересдавать экзамен, пользуясь вторым шансом. Кроме того, в экзамене по литературе может появиться устная часть, как в экзамене по английскому языку, добавил Ямбург.