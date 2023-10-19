В Рособрнадзоре опровергли изменения правил выпуска для девятиклассников Рособрнадзор назвал слова своего главы о смене модели аттестации частным мнением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о необходимости изменения для девятиклассников модели поступления в колледжи и техникумы, а также перехода их в 10-й класс являются его частным мнением. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе ведомства, пояснив, что о каких-либо нововведениях речи пока не идет.

Рособрнадзор не заявлял о каких-то нововведениях. В ходе проведения Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора А.А. Музаева с родителями школьников он высказал частное мнение, что эта система нуждается в доработке, — заявил в ответе на запрос редакции начальник отдела информационного сопровождения Рособрнадзора Александр Стрига.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на всероссийской встрече с родителями 18 октября, заявил, что модели перехода в 10-й класс, а также поступления в колледжи в ближайшем будущем будут меняться. По его словам, они не соответствуют современным требованиям. При этом отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса в России не собираются.