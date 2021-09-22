В Рособрнадзоре оценили вероятность введения новых обязательных ЕГЭ

Обязательных ЕГЭ по другим предметам, кроме математики и русского языка, пока не планируется. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. Там считают, что в настоящее время увеличивать число обязательных предметов итоговой аттестации нецелесообразно.

В ведомстве отметили, что предложения о введении новых предметов в перечень обязательных ЕГЭ поступают каждый год. Однако этот вопрос следует рассматривать с точки зрения целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства.

Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предложили сделать обязательным ЕГЭ по литературе. По их мнению, данный предмет является главным средством патриотического и нравственного воспитания. Авторы проекта также считают, что ЕГЭ по истории и обществознанию обязательно должен включать в себя устную часть.

Кроме того, коммунисты предлагают сделать ЕГЭ добровольным: у учащихся должен быть выбор между ним и обычными выпускными экзаменами.