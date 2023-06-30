В Росмолодежи рассказали про «Tinder здорового человека» Глава Росмолодежи Разуваева: «Tinder здорового человека» — это молодежные форумы

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В России есть альтернатива ушедшему из страны приложению для знакомств Tinder, по мнению главы Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, это молодежные форумы от ее ведомства. Как сообщает РИА Новости, руководитель Росмолодежи назвала такие мероприятия «Tinder здорового человека».

У нас там знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей, и часто создаются настоящие крепкие семьи. Молодые люди делают предложение руки и сердца прямо на сцене любимым девушкам. По-моему, это Tinder здорового человека, — считает Разуваева.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного в начале июня, почти половина (47%) россиян, пользующихся сервисами для знакомств, признались, что будут скучать по Tinder

Социальная сеть для онлайн-знакомств Tinder от компании Match Group официально прекратила работу в России сегодня. Сервис пропал из Play Market и AppStore. При попытке зайти в приложение у пользователя высвечивается информация об ошибке или появляется просьба войти в систему позже. При этом, по некоторым данным, на устройствах с оперативной системой Android войти в приложение пока можно. Также некоторые пользователи отмечают, что приложение работает, если включить VPN.