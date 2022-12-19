В Рослесинфорге рассказали, как легально срубить елку в лесу Эксперты Рослесинфорга: легально срубить елку можно в лесничествах под наблюдением специалиста

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Живую ель можно легально срубить в лесу, но платно и только в некоторых лесничествах, сообщили ФБА «Экономика сегодня» сотрудники Рослесинфорга. Они рассказали, что для этого нужно специально приехать туда, под наблюдением специалиста выбрать ель и самостоятельно ее срубить. В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придется заплатить, при этом средняя цена за одну елку может составлять порядка 79 рублей.

Да, живое дерево можно срубить в лесу самостоятельно. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области елки отдают бесплатно, но нужно самостоятельно приехать в лесничество и самим под присмотром специалиста срубить понравившиеся дерево, — сообщили в Рослесинфорге.

Помимо того, ель можно купить через портал госуслуг, на котором нужно выбрать лесничество, где удобнее срубить елку, уточнить время вырубки и адрес, где нужно будет оформить договор купли-продажи дерева. Эксперты уточнили, что один человек сможет увезти не более одной ели до трех метров высотой.

Если же срубить елку в лесу самостоятельно, можно получить штраф четыре тысячи рублей, а также возместить нанесенный лесным насаждениям ущерб. Если нарушитель срубит более двух елок, возникает серьезный риск его привлечения к уголовной ответственности.

Ранее эколог Ирина Лебедева рассказала, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования.