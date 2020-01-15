https://static.news.ru/photo/d26d67e2-3793-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оставшиеся после новогодних праздников ели, сосны и пихты следует не выкидывать, а сдавать на переработку, чтобы они послужили кормом для животных или стали удобрением.

Во многих регионах страны стартовала экологическая акция «Ёлочный круговорот». Её суть заключается в том, что отданные на переработку деревья получат вторую жизнь, говорится в сообщении на сайте Рослесхоза.

В ведомстве отмечают, что хвойные породы деревьев богаты витамином С и могут быть использованы в качестве добавки к корму для животных. Кроме того, из них создаются живые изгороди и подстилки в вольерах для питомцев в зоопарках. Также хвойная щепа часто применяется при озеленении — натуральная мульча хорошо поддерживает увлажнённость грунта в засушливые периоды, защищает почву от переохлаждения зимой и перегрева летом.

В Москве сдать деревья на переработку можно в 379 пунктах приема, которые будут работать до 1 марта. До конца января ёлки, сосны и пихты также принимаются в Подмосковье на лесопожарных станциях Центрлесхоза.

Ранее NEWS.ru писал, что психолог Юлия Челышева порекомендовала убирать ёлки и новогодний декор постепенно. По мнению специалиста, быстро выходить из состояния праздника нельзя, резкий переход к будням может быть весьма болезненным. И лучше этот процесс растянуть до конца января. Также эксперт считает хорошим вариантом привлечение всех домашних к снятию новогодних украшений — это может стать доброй семейной традицией.