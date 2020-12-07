Россельхоз назвал сумму заработка государства на новогодних елях

https://static.news.ru/photo/20e73ac0-3922-11eb-858e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежегодно российская казна пополняется примерно на 6 млн рублей за счёт заготовок и продажи новогодних елей, рассказали в одной из структур Рослесхоза.

Такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн рублей. Отечественные ёлки украшают не только квартиры россиян. По данным таможенной статистики, так называемые рождественские деревья свежие из России в 2019 году отправлялись в Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Украину, — передаёт РИА Новости сообщение Рослесинфорга.

В ведомстве подчеркнули, что заготовка новогодних ёлок и сосен не вредит лесу, деревья специально выращиваются на плантациях или отведённых для этого участках. При этом еловые, сосновые и пихтовые лапы для продажи разрешают собирать только со срубленных деревьев.

Рослесинфорг отмечает, что чаще всего заготовкой новогодних ёлок занимается малый и средний бизнес, однако жители России могут и сами добыть себе ёлку.

Для этого нужно оформить необходимые документы на заготовку ели для собственных нужд к новогоднему празднику в ближайшем лесничестве, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, запасы елей в России составляют около 9,9 млрд кубометров и занимают площадь более 76,6 млн га, что сопоставимо с площадью страны размером с Турцию.

Ранее NEWS.ru писал, что в МЧС дали рекомендации по безопасности при украшении новогодней ёлки.