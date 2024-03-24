В Роскосмосе выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе» Командир МКС Кононенко выразил соболезнования семьям жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командир Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко выразил соболезнования семьям жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает пресс-служба Роскосмоса. Космонавт осудил террористическое нападение.

Мы глубоко потрясены известиями об ужасном теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холл». Очень тяжело видеть жестокие кадры нападения на мирных граждан нашей страны, — заявил Кононенко.

Космонавт восхитился героизмом людей, которые помогали друг другу во время нападения. Трагедия, по его мнению, еще больше сплотит россиян.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон решительно осудил теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле». В разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он подчеркнул, что произошедшие события являются кровавым террористическим актом, а его участники не имеют ни национальности, ни родины, ни религии.

До этого глава Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Путину и выразил ему, а также всему российскому народу соболезнования в связи с терактом, сообщалось на официальном сайте главы государства. Организаторы и участники нападения в подмосковном Красногорске понесут неотвратимое наказание, констатировал азербайджанский лидер.