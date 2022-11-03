В Роскосмосе рассказали о состоянии МКС Роскосмос: МКС находится в хорошем состоянии, Россия продолжает на ней работать

Фото: Роскосмос

Россия продолжает работу на борту Международной космической станции (МКС), сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, слова которого приводит ТАСС. Он напомнил, что изначально срок службы МКС планировался на 15 лет, но, несмотря на то, что они прошли, станция находится в хорошем состоянии

Мы продолжаем работать на МКС, продолжаем работать в международном сотрудничестве, и, естественно, мы смотрим дальше, вперед, — сказал Крикалев.

Он добавил, что сколько бы МКС не продолжала летать, рано или поздно будет новая станция.

Для продолжения работы на низкой околоземной орбите Россия начинает работу над проектом новой низкоорбитальной станции, — сообщил Крикалев.

Крикалев рассказал, что перекрестные полеты россиян и американцев на Международную космическую станцию являются хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. Он добавил, что если по какой-либо причине возникают проблемы, чтобы американский или российский сегмент не остался без экипажа, они летят на кораблях второй страны. Такая подстраховка позволяет в любом случае доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа.

23 октября вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что срок эксплуатации российского фрагмента МКС может быть продлен до 2028 года. По его словам, к этому времени должна быть развернута отечественная орбитальная станция.