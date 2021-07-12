В Роскосмосе рассказали, как развивается частный космический бизнес

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как в России строится работа частного бизнеса в космической отрасли. Он отметил, что тесная связь космической сферы с военными никак не мешает развивать это доходное направление. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ru».

Созданный за деньги государства научно-технический задел в итоге сначала переходит в гражданскую государственную космонавтику, а потом уже и в частную. Компания SpaceX так же формировалась, — сказал Рогозин.

Он уточнил, что в частные компании чаще всего уходят те, кто когда-то работал на государство. Тем не менее препятствует развитию космического бизнеса в России отсутствие венчурного капитала, однако в Роскосмосе выразили готовность выдавать лицензии всем частным компаниям и «снабжать их специалистами».

Конечно, мы будем заставлять эти частные компании уважать стандарты безопасности, которые, что называется, кровью написаны. Но в остальном мы тоже заинтересованы в развитии частных компаний, — добавил Рогозин.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что правда о причине появления просверлённого отверстия на корабле «Союз МС-09» на Международной космической станции (МКС) в 2018 году нанесёт ущерб отношениям в космосе.