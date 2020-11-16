В Роскосмосе рассказали, что сократили более 10 тысяч сотрудников

https://static.news.ru/photo/fabce4d4-2810-11eb-8537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С мая 2018 года в рамках снижения непроизводственных расходов Роскосмос сократил 10,4 тысяч сотрудников. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко.

За последние два года, с мая 2018 года, произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тыс. человек — с 180 900 человек до 170 500 человек, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, сокращения прошли по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и по решению правления госкорпорации. Он подчеркнул, что изменения в основном затронули непроизводственный персонал. По словам Харченко, эти меры позволили повысить производительность труда на 16%.

Ранее Рогозин отчитался, что зарплаты менеджеров государственной корпорации снизились на 15–20%, а численность аппарата Роскосмоса сокращена на 100 человек.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса заявлял, что необходимо чётко оценивать целесообразность проектов по освоению дальнего космоса. Он отметил, что важно навести порядок на Земле, прежде чем запускать программы по освоению других планет.