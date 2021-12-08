В «Роскосмосе» назвали настоящую стоимость посещения космодрома «Восточный»

В пресс-службе «Роскосмоса» опровергли информацию о том, что посещение космодрома «Восточный» обойдётся в 100 тысяч рублей. Представители корпорации отметили, что стоимость составляет 10 тысяч рублей для взрослы и менее 5 тысяч рублей для детей. Об этом сообщает РБК.

При этом в пресс-службе отметили , что обработка и оформление заявки для получения разрешения посетить объекты Восточного будет стоить 2860 рублей в пусковой период. Билет для взрослых на космодром с экскурсией по объектам и разрешением любительской съёмки — 2,6 тысяч рублей. Также доступны услуги гида — 1560 рублей и наблюдение за пуском — 2250 рублей.

Для желающих приехать группой действует специальная программа с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании, которая обойдётся в 674 тысячи рублей для группы из 100 человек.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных рассказал, что он лично «придумал» космодром Восточный. Он объяснил, что долго на проект «то не было денег, то место выбирали — одно, другое...». В итоге Путину пришлось самому поехать прямо на место, где сейчас стоит космодром, и «поставить точку в этом вопросе».