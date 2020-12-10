В Роскомосе заявили, что Сафронов почти всё время работал удалённо

https://static.news.ru/photo/d14bf2f0-3af0-11eb-8546-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не связано с его работой в Роскосмосе, заявил адвокат Дмитрий Катчев. Кроме того, в госкорпорации сообщили, что советник главы Роскосмоса почти всё время работал удалённо из-за пандемии.

Преступление, вменяемое в вину Сафронову, произошло в 2017 году, а советником главы Роскосмоса он стал в апреле 2020 года. Но с материалами дела защиту до сих пор не ознакомили, поэтому сказать точно, в чём же именно обвиняют Сафронова, я не могу, — цитирует ТАСС Катчева.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили, что преступления, инкриминируемые Сафронову, относятся к периоду «до 2017 года», а на работу в госкорпорацию он поступил только «в мае 2020 года и практически всё время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19».

Как писал NEWS.ru, дело в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в Роскосмосе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По мнению Путина, госизмена — это тяжкое преступление, «как любое предательство». Он добавил, что это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за всё, что они делают.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

3 декабря Лефортовский суд Москвы продлил ему арест на три месяца, до 7 марта 2021 года.