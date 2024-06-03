Стало известно о сбоях в работе госсайтов Роскомнадзор: некоторые госсайты частично недоступны из-за сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые государственные сайты оказались частично недоступны, сообщили представители Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора. Как сказано на сайте организации, предварительно, причиной послужил сбой на одном из участков магистральной сети связи.

3 июня с 11:50 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя. На сайте появилось соответствующее обращение к клиентам.

До этого глава комитета по информационной политике Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что сервис доставки грузов СДЭК столкнулся со сбоем в работе из-за хакерской атаки. Хинштейн также подчеркнул необходимость более подробной информации от компании о масштабах утечки данных, предпринятых мерах по защите системы и предоставления результатов внутреннего расследования в Роскомнадзор.

Также стало известно, что Роскомнадзор не получал уведомления об утечке персональных данных от логистического оператора СДЭК. Там напомнили, что компания, допустившая утечку персональных данных, должна уведомить об этом в течение 24 часов после взлома.