https://static.news.ru/photo/230494bc-686a-11ea-8604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали пользоваться настроениями в обществе из-за угрозы распространения коронавируса в корыстных целях. Они рассылают фейковые сообщения по профилактике заболевания и собирают личные данные пользователей. Об этом сообщили представители Роскомнадзора.

По словам экспертов, преступники используют похищенные сведения для вирусного заражения устройства, а также для кражи платёжных средств.

Чтобы защититься от злоумышленников, отметили в Роскомнадзоре, не следует переходить по сомнительным ссылкам — пользоваться нужно исключительно знакомыми порталами. Также нельзя открывать прикреплённые к письмам файлы и с недостаточной долей осторожности вводить на том или ином сайте личные данные.

Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников, — отмечается на сайте Роскомнадзора.

По сведениям на 17 марта, в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Как ранее писал NEWS.ru, мошенники в Интернете пользуются пандемией коронавируса в мире и присылают людям письма «от ВОЗ» (Всемирная организация здравоохранения) с целью украсть персональные данные пользователей и для сборов лже-пожертвований на борьбу с COVID-19.