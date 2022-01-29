В Роскомнадзоре назвали число заблокированных фейковых новостей в 2022 году

С начала 2022-го Роскомнадзор заблокировал или удалил более 1,6 тысячи фейковых новостей. В ведомстве рассказали «Известиям», что самыми популярными темами в нынешнем и прошлом годах стали продажа сертификатов о вакцинации, а также информация о незаконной финансовой деятельности. По данным Общественной палаты, также распространялись фейки в Сети о событиях в Казахстане, введении локдаунов, минировании и чрезвычайных происшествиях.

В Роскомнадзоре отметили , что в 2021 году ведомство ограничило доступ к более чем 10,2 тысячи страниц с недостоверной информацией. Самыми популярными были ложные сообщения по коронавирусной и финансовой тематикам.

При этом в Лиге безопасного интернета рассказали, что с начала года многие паблики, которые специализировались на дезинформации по медицинской тематике, активно переключились на фейки о политике. Первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уточнил, что сегодня фейки превращаются в инструмент информационно-психологического террора. Людей сознательно запугивают локдаунами и минированиями.

В Госдуме считают, что недостоверная информация о вакцинации срывает прививочную кампанию. В Совете Федерации отметили, что она способна вызвать в обществе массовую истерию. Чтобы избежать этого, необходимо, в частности, ввести ответственность за онлайн-поведение, аналогичную той, которая применяется в реальной жизни.

Как только люди это осознают и поймут, то и фейков с преступлениями будет меньше, — подчеркнул член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин.

Ранее эксперты Group-IB обнаружили мошенническую схему, которая применялась для кражи средств пользователей с помощью поддельного сайта Минздрава. Злоумышленники распространяли в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе и вакцинации, согласно которой до масштабной катастрофы якобы остаются считанные дни, а первыми её жертвами станут привившиеся люди.

Подробности «шокирующей» информации предлагалось узнать якобы на сайте Минздрава. В реальности ссылка вела на мошеннический сайт, где проводился розыгрыш 237 568 рублей. Для вывода денег предлагалось предоставить данные банковской карты, с которой после этого списывали деньги.