В Роскомнадзоре потребовали у Instagram убрать ограничения на гимн России

https://static.news.ru/photo/0567e498-a268-11eb-ae41-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор потребовал у руководства Instagram снять ограничения на воспроизведение гимна России.

Согласно данным пресс-службы регулятора, социальная сеть ограничила пользовательские видеоролики, которые содержат фрагменты гимна. В РКН уточнили, что это произошло «под мнимым предлогом нарушения авторских прав».

В письме ведомства отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима, — подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что во всех странах мира показ гражданами государственной символики является выражением уважительного отношения к своему государству.

Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации, — заявили в ведомстве.

В РКН также призвали соцсети относиться с уважением к значимым для россиян официальным символам страны.

Ранее сообщалось, что Instagram посчитал российский гимн треком из немецкого сериала Alles was zählt («Всё, что имеет значение»). Социальная сеть начала удалять видеоролики с музыкой, утверждая, что права на неё принадлежат создателям телесаги. Первым о недоразумении сообщил депутат Совета муниципального образования города Анапы Амазасб Эйриян.