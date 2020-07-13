В Роскомнадзоре поддержали идею блокировки сайтов финансовых пирамид

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В Роскомнадзоре согласны с инициативой парламентариев, разработавших законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. Об этом рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Получил СМС, что Роскомнадзор не возражает по закону о блокировке сайтов, поэтому надеюсь, что уже в эту сессию выйдем на финишную прямую, комитет [Госдумы] по информации этот закон вынесет на рассмотрение, — цитирует депутата ТАСС.

Документ был подготовлен членами обеих палат российского парламента и внесён в Госдуму в декабре 2018 года. В начале 2019-го его приняли в первом чтении, после чего дальнейшее обсуждение документа было приостановлено.

Принятие закона поддерживают в ЦБ РФ, тогда как в Роскомнадзоре ранее выступали против. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала снять имеющиеся разногласия. По её мнению, сайты финансовых пирамид необходимо блокировать незамедлительно. Если же дожидаться решения суда, то это приведёт к росту числа обманутых граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ обнаружил в России в 2019 году более 200 финансовых пирамид. В частности, признаки таковых были у интернет-проектов, кредитных потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью. Наибольшее число организаций (88) было выявлено в Центральном федеральном округе, а большинство интернет-пирамид (43%) были зарегистрированы в Великобритании.