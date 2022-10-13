В Роскомнадзоре опровергли сообщения о восстановлении доступа к Instagram

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Доступ к Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) по-прежнему ограничен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Представитель ведомства напомнил, что законодательство РФ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение операторами связи требований к работе мобильных приложений.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta (деятельность в РФ запрещена), на территории всех регионов страны, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для некоторых абонентов МТС и «МегаФона» Instagram теперь доступен без использования VPN. В Сети предполагают, что это может быть связано с ремонтом осуществляющего блокировку оборудования.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram, получавших с нее доход. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам РФ.

20 июня Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России за экстремистскую деятельность. Тем же решением суд оставил без рассмотрения две жалобы заинтересованных лиц — пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компании.