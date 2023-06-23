В Роскомнадзоре оценили идею обезличенных персональных данных Замруководителя Роскомнадзора Вагнер: обезличенные данные несут риски для граждан

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил «Известиям», что использование обезличенных персональных данных позитивно для бизнеса, но несет в себе риски для рядовых граждан. Эксперт пояснил, что обезличивание — это обработка или преобразование, которые удаляют часть информации о конкретном человеке из персональных данных. По его словам, риск состоит в том, что люди, обладающие более мощными системами или имеющие доступ к нейронным сетям, смогут получить доступ к этим данным.

Это защищает пользователя от того, что сведения о нем могут быть восстановлены или использованы против него. В обезличенных ПД убраны прямые идентификаторы, которые не позволяют человеку сопоставить их с собой. Но это нетрудно машине, тем, у кого есть вычислительные мощности или доступ к нейронным сетям, — сказал Вагнер.

Он отметил, что Минцифры подготовило проект федерального закона, который предоставит доступ к этим данным «без ущерба для самого человека».

Разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер ранее рассказал, что в 99% случаев причиной «взломов» баз с данными клиентов компаний являются действия самих сотрудников этих организаций. По мнению специалиста, работники могут инициировать утечку по личным, в том числе политическим, причинам, или в результате внутренних конфликтов.